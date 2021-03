Proença envia mensagem a Daniel Guimarães. "Todos a torcer para a mais importante defesa da tua vida"

Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes, enviou uma mensagem de rápidas melhoras para Daniel Guimarães, guarda-redes do Nacional que recupera de um problema oncológico.

O responsável máximo pela I e II Ligas diz que "todo o mundo está todo a torcer para ver-te fazer a mais importante defesa da tua vida", escreveu nas redes sociais.

Ainda numa nota oficial no site da Liga de Clubes, Pedro Proença fala num momento de "superação e vitória".

"A vida, por vezes, prega-nos partidas, mas é nestes momentos que temos de ter capacidade de superação e vitória. Acredito que é o que acontecerá ao Daniel Guimarães, a quem deixo uma palavra de conforto. O futebol, no geral, e o Nacional, no particular, ficam privados, ainda que temporariamente do jogador, mas o Daniel Guimarães, mais do que nunca, deve olhar para si e para a sua família, onde, estou certo, vai conseguir apoio para ultrapassar esta fase e pensar num regresso aos relvados", pode ler-se.

O guarda-redes do Nacional de 33 anos enfrenta um problema oncológico e não volta a jogar esta temporada. O guardião brasileiro dá início aos tratamentos em breve e ainda não há uma data definida para o regresso à competição.

Para substituir Daniel Guimarães, o Nacional contratou António Filipe até ao fim da época, que estava sem clube.

Daniel Guimarães chegou ao Nacional em 2017/18 e soma um total de 105 jogos com a camisola do clube madeirense. O guarda-redes formado no América Mineiro passou ainda pelo Mogi Mirim, Ponte Preta, América-RN e Red Bull Brasil.