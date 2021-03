Atenção Benfica e Braga. Gil Vicente vai exercer opção por Lucas Mineiro

Lucas Mineiro está emprestado pela Chapecoense até final da temporada, mas o Gil Vicente vai exercer o direito de opção que consta no acordo efetuado entre os dois emblemas.

A imprensa nacional dá conta do interesse de Benfica e Braga no médio brasileiro de 25 anos, mas Francisco Silva, presidente do Gil Vicente, em Bola Branca, garante que o clube a que preside não tem conhecimento oficial de movimentações para a contratação do médio brasileiro, mas desde já esclarece que o acordo com a Chapecoense prevê opção de compra e que esta será acionada "até final de maio".

"Não tenho contacto com nenhum clube, nem em Portugal ou fora. Está tudo definido no contrato, temos uma data para exercer a opção. Vamos exercer na data, até ao fim de maio. Temos de pagar o valor estipulado, como outas situações. Podia-me preocupar com estabilidade do jogador, mas conhecendo bem a personalidade dele não vai criar nenhuma perturbação", explica.

Dessa forma, quem quiser o jogador para a próxima época terá que contar com os gilistas nas negociações: "Tudo o que possa vir é bom, que surjam propostas, mas neste momento não há absolutamente nada", acrescenta.

O dirigente mantém uma postura de tranquilidade, assegurando que o mesmo se passa com "a estabilidade do jogador", quem se tem mostrado satisfeito e que "não se vai desviar do foco" que passa por ajudar o emblema minhota a atingir os seus objetivos.

Lucas Mineiro adaptou-se facilmente ao clube e ao campeonato, na opinião de Francisco Silva, nesta que é a primeira experiência europeia do médio, depois de passagens pela Chapecoense, Vasco da Gama, Ponte Preta e Cerezo Osaka, do Japão.

"Acho normal, porque ele tem tido papel muito influente e preponderante na equipa. As pessoas estão atentas, foi um jogador que adaptou-se muito bem, sente-se muito bem no clube e em Barcelos. Foi-se destacando com a qualidade que tem. É um excelente profissional e não se vai perturbar", termina.

O médio soma 28 jogos com a camisola do Gil Vicente e dois golos apontados, contra o Sporting e Vitória de Guimarães.