Sérvia vence no Azerbeijão e pressiona Portugal

A Sérvia venceu, esta terça-feira, em casa do Azerbeijão, por 2-1, na terceira jornada da qualificação para o Mundial 2022.

Aleksandar Mitrovic inaugurou o marcador aos 16 minutos de jogo, assistido por Dusan Tadic. O Azerbeijão surpreendeu e empatou no início da segunda parte, aos 59 minutos, numa grande penalidade de Makhmudov.

O ponta de lança do Fulham está de pé quente e marcou o golo da vitória já perto do fim, aos 81 minutos, assistido por Milikovic-Savic.

Mitrovic marcou dois golos à Irlanda, um a Portugal e dois frente ao Azerbeijão e tornou-se no primeiro jogador a ultrapassar a marca dos 40 golos pela seleção da Sérvia.

Com este resultado, a Sérvia lidera o grupo A de forma isolada, com sete pontos e Portugal tem de vencer no Luxemburgo esta noite se quer voltar a igualar a formação sérvia no primeiro lugar. O Azerbeijão conitnua em último, com zero pontos e duas derrotas.