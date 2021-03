Canadá bate recorde na estreia de Ricardo Ferreira

A seleção do Canadá estabeleceu um novo recorde, ao vencer as Ilhas Caimão por 11-0, num jogo de qualificação para o Campeonato do Mundo em que Ricardo Ferreira se estreou pela equipa canadiana.

O central, de 28 anos, foi titular ao lado de Frank Sturing, que também fez o primeiro jogo pelo Canadá.

Ricardo Ferreira, atualmente no Farense, tem um jogo pela seleção portuguesa - um amigável com os Estados Unidos - e já há muito tempo vinha a ser persuadido pelos responsáveis da federação canadiana.

Nascido em Missisauga, fez toda a sua carreira, marcada por várias lesões graves, na Europa, entre Portugal e Itália.

Ricardo Ferreira foi titular no jogo com as Ilhas Caimão, num jogo memorável para os canadianos. Ao intervalo venciam por 6-0 e terminaram a partida com o marcador em 11-0.

Lucas Cavallini fez três golos; Alphonso Davies e Mark-Anthony Kaye "bisaram"; Sturing, Cyle Larin, Wotherspoon e Alistair Johnston marcaram os outros golos.

Stephen Eustáquio, médio do Paços de Ferreira, entrou na segunda parte. Seteven Vitória, do Moreirense, ficou no banco de suplentes.