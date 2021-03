Cabo Verde qualificado para a Taça das Nações Africanas

Cabo Verde garantiu a terceira qualificação para uma fase final da Taça das Nações Africanas (CAN), ao vencer em Moçambique, por 1-0, na sexta e última jornada do Grupo F.

Um golo na própria baliza de Faisal Bangal, aos 58 minutos, permitiu aos “tubarões azuis” assegurarem o regresso à fase final da CAN, depois de terem falhado a presença em 2019.

No outro encontro do Grupo F, os Camarões, treinados por António Conceição e já apurados, empataram em casa com o Ruanda (0-0).

Com os resultados de hoje, os Camarões venceram a 'poule' com 11 pontos, mais um do que Cabo Verde, com o Ruanda a somar seis e Moçambique, treinado pelo português Luís Gonçalves, a terminar com quatro.

Cabo Verde será a segunda equipa lusófona na CAN2021, depois da Guiné-Bissau também ter assegurado uma vaga no torneio que se disputa em 2022 nos Camarões.

Além das duas equipas lusófonas, estão apuradas Etiópia, Mauritânia, Camarões, Senegal, Argélia, Mali, Guiné-Conacri, Tunísia, Egito, Gâmbia, Gabão, Gana, Burkina Faso, Zimbabué, Guiné-Equatorial, Marrocos, Costa do Marfim, Comores, Nigéria, Sudão e Malawi.

Ainda por definir está uma última vaga, depois do Serra Leoa-Benin ter sido adiado, devido a cinco alegados casos de covid-19 no conjunto visitante.

A edição de 2021 da CAN foi adiada para o próximo ano nos Camarões, decorrendo entre 15 de janeiro e 28 de fevereiro de 2022.