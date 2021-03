Moratórias. Governo e bancos em contrarrelógio

Com a economia ainda em crise, quem aderiu às moratórias ainda não terá recuperado os rendimentos, logo, não está em condições de retomar o pagamento dos créditos. São, essencialmente, pessoas que “pediram as moratórias, mas não conseguiram pôr dinheiro de lado”. “Há muita gente que perdeu o emprego, muitas empresas que fecharam e outras que deixaram de conseguir pagar os salários na totalidade. Aderiram às moratórias para não entrar em incumprimento, porque não tinham mesmo capacidade de pagar a prestação”, explica o diretor executivo do Doutor Finanças. Mas também há os outros, os que “continuaram a receber [salário], que pediram a moratória e que eu temo que não tenham posto esse dinheiro de lado e, agora, também estejam em dificuldade, a partir de 31 de março”, acrescenta Rui Bairrada. Nenhum destes casos, por necessidade ou incúria, estão em condições de assumir as dívidas. Neste cenário, conclui este especialista, o Estado e os bancos estão obrigados a ajudar as famílias e as empresas. “A última coisa que o sistema bancário precisa neste momento é de incumprimento generalizado, que todas as pessoas comecem a deixar de pagar”, defende Rui Bairrada. “Isto pode ter implicações nefastas no sistema financeiro por dois lados: as pessoas deixam de conseguir pagar as prestações e os bancos deixam de colocar dinheiro na economia”, explica.

Muitos bancos já estão a preparar alternativas ao fim das moratórias, garante à Renascença o diretor executivo do portal de finanças pessoais. Nesta fase, as soluções serão sempre apresentadas caso a caso, por isso, aconselha quem tem as moratórias a terminar e antecipa dificuldades no pagamento que procure alternativas junto do respetivo banco. Se este não apresentar respostas, não desista – esta é uma oportunidade que a concorrência não deverá desperdiçar. A solução para as moratórias e o preço Nestes casos, a solução deverá passar por dar mais tempo aos clientes para pagarem os créditos. Como não há almoços grátis, esta é uma solução com custos, mas é sempre preferível à alternativa – que é o incumprimento. Além disso, como vivemos numa época de juros negativos ou próximo de zero, o impacto é residual. O Doutor Finanças dá como exemplo uma prestação de 500€. “As taxas de juro estão muito baixas, alguém que só estivesse a pagar juros seriam 100€/mês, em valores arredondados. Ou, se estivesse 10 meses sem pagar juros, no final teria deixado por pagar mil euros. Qual é o impacto desta suspensão? Seriam acrescentados ao capital em dívida, se fosse 100 mil euros, passava a 101 mil euros, para pagar em 30 a 40 anos. Serão mais 10 ou 12 euros”. Para Rui Bairrada, “é melhor continuar a ter moratória do que incorrer em incumprimento, quer para o lado do cliente quer para o lado do banco”.