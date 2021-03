Ministério da Cultura apresenta solução para apoio aos profissionais na quarta-feira

O Ministério da Cultura anunciou, esta terça-feira, que apresentará na quarta-feira a proposta de solução para os problemas levantados acerca do apoio extraordinário para os profissionais do setor .

A 14 de janeiro, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, garantiu que o apoio extraordinário aos profissionais do setor, no valor de 438,18 euros, seria "universal e atribuível a todos os trabalhadores".

Contudo, ao longo do dia de sábado, vários trabalhadores do setor, entre os quais músicos e atores, partilharam nas redes sociais imagens do e-mail que receberam do Ministério da Cultura a informá-los que o pedido de apoio tinha sido recusado.

Segundo o Ministério, os pedidos foram recusados "por não cumprirem os critérios definidos". Porém, aqueles que considerassem que existia algum erro de verificação de requisitos - nomeadamente CIRS e CAE da Cultura - podiam reclamar da decisão, através do Portal da Cultura.