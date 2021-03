Vitória do Luxemburgo em Dublin pode complicar tarefa de Portugal

Luis Costa Duarte é português e é o responsável máximo pela organização de todos os jogos da seleção do Luxemburgo em casa. Na véspera de novo duelo contra a seleção portuguesa, o responsável atribui favoritismo à seleção de Fernando Santos, mas avisa que a vitória do Luxemburgo em Dublin pode empurrar a equipa para um grande partida

"Viu-se bem que a equipa estava muito junta e motivada, é outra motivação do que se tivesse perdido na Irlanda. Foi a primeira vitória fora desde 2008, todos conseguem imaginar a felicidade que houve. Os rapazes estão motivados, espero um jogo dividido, mas Portugal é favorito e será sempre. Parece que de ano para ano tem melhor equipa. Podem mudar um jogador por outro, que não há grande mudança", diz, em Bola Branca.

Os jogos entre Portugal e Luxemburgo realizados naquele país têm sempre mais adeptos portugueses nas bancadas do que luxemburgueses. Devido à pandemia o jogo vai realizar-se sem público, o que leva Luis Costa Duarte a dizer que este será verdadeiramente o primeiro jogo em que o Luxemburgo defronta Portugal em casa

"Estamos habituados que quando Portugal vem cá jogar, há mais portugueses do que luxemburgueses. Esta é a primeira vez que o Luxemburgo joga mesmo em casa. Quando vimos os jogos de sábado, Portugal empatou e o Luxemburgo ganhou. Pode esperar-se um bom jogo", aponta.

A qualidade do relvado do Estádio Josy Barthel é quase sempre um problema para as equipas com melhor qualidade técnica, mas Luís Costa Duarte garante que nesta altura não há motivo para preocupações.



"O jogo estava planificado para ser jogado no novo estádio, está a ser construído. Por causa de problemas ainda não está pronto. Vamos jogar no Josy Barthel, nada houve no estádio, temos sol, tudo está bem, relvado está em boas condições, estiveram a trabalhar para não termos o problema de novembro passado. Não é preciso ter medo por causa disso", termina.

Os campeões europeus estão na frente do grupo, com os mesmo quatro pontos que a Sérvia. Esta terça-feira há jogo no Luxemburgo, às 19h45. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.