Rui Jorge não está surpreendido com o equilíbrio no grupo do Europeu sub-21

Rui Jorge, selecionador nacional sub-21, não está surpreendido com o equilíbrio do grupo do Europeu sub-21, em que as quatro seleções - Portugal, Inglaterra, Croácia e Suíça - ainda podem seguir para a próxima fase, disputada no verão.

"O equilíbrio do grupo não foge ao que era perspetivado por mim. Mantêm-se as quatro equipas com hipótese de apuramento e, até ao ultimo segundo, mantém-se em aberto os dois que seguem para a próxima fase. Quando vimos as equipas a jogar e vimos a sua qualidade, perspetivámos que isto podia acontecer. Não trocávamos esta posição por nenhuma outra. Nesta altura estou satisfeito e vamos tentar estar igualmente satisfeitos amanha", começou por dizer.

Portugal joga com a Suíça na quarta-feira no último jogo do grupo. A seleção helvética venceu a Inglaterra na primeira jornada e perdeu com a Croácia no segundo jogo.

"Eles jogam num 4-4-2, muito bem defensivamente e que sai em contra-ataque. Amanhã o jogo passará muito por ai. A velocidade e precisão com que conseguirmos passar pela linha defensiva vai ser um ponto importante. Se o conseguirmos fazer bem, poderemos ter o caminho facilitado. Se o fizermos mal, poderemos ser penalizados", perspetiva.

Rui Jorge escolhe mesmo a Suíça como a "equipa mais forte defensivamente contra a qual vamos jogar neste grupo". "Dificilmente os jogadores terão muito tempo para pensar. Parece-me que estão muito bem trabalhados e percebem muito bem o jogo e o momento de pressionar e, quando o fazem fazem de forma coletiva, dificultam a vida a quem quer atacar, é um ponto muito forte deles", conclui.

Dany Mota em dúvida

O avançado português, do Monza, marcou um golo à Inglaterra e assistiu o golo da vitória com a Croácia no primeiro jogo, mas está em dúvida para a última partida do grupo.

"O Dany está com um problema. Foi fazer hoje um exame e não sabemos se vai estar disponível", terminou.



Portugal, líder do grupo com seis pontos, joga com a Suíça na quarta-feira, às 17h00 e precisa apenas de um empate para garantir presença na próxima fase do Europeu sub-21.