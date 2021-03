Internacional luxemburguês garante que "Portugal vai ter dificuldades”

Marvin Martins, jogador do Casa Pia a representar a seleção do Luxemburgo, garante que Portugal “vai ter dificuldades” no jogo desta terça-feira, de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022.

“Se repetirmos a exibição que fizemos contra a Irlanda [vitória por 1-0], com muita solidariedade, Portugal vai ter dificuldades contra nós”, diz em Bola Branca.

Em estágio com a seleção luxemburguesa, o defesa explica que Portugal “tem uma equipa de qualidade a nível ofensivo”, com muitos jogadores “perigosos”.

Apesar do poderio da seleção nacional, depois da vitória no jogo de estreia da qualificação, jogo em que Marvin foi titular, “o grupo está motivado para jogar contra Portugal, o campeão europeu”.