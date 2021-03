Dia para Portugal corrigir as contas no Luxemburgo

Para a partida na cidade do Luxemburgo, a seleção lusa não contará com Bruno Fernandes , que vai cumprir suspensão, enquanto João Moutinho continua em dúvida, devido a lesão, ainda que o selecionador Fernando Santos tenha manifestado confiança na recuperação do médio do Wolverhampton para o duelo com os luxemburgueses.

Em 17 jogos com o Luxemburgo, a seleção portuguesa venceu 15, empatou um particular, em 1991, e perdeu apenas um duelo, há 60 anos, precisamente no terreno do oponente, na caminhada para o Mundial1962.

O encontro entre Portugal e o Luxemburgo tem início às 19h45, no Estádio Josy Barthel, na cidade do Luxemburgo, e será dirigido pelo russo Sergei Ivanov. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.