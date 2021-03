A reação dos jogadores. "Boa reação ao golo sofrido"

Palhinha

"Foi muito emocionante ter feito o meu primeiro golo. Foi um momento muito especial, ainda para mais com este grupo com tanta qualidade. É um misto de emoções. Com o Azerbaijão foi muito importante pela primeira internacionalização. Agora estou feliz pelo golo, mas estou ainda mais feliz ainda pela vitória. Há um ano não pensava estar aqui. Estou muito feliz por isso, tenho vindo a conquistar as etapas ao longo da carreira. Vou dar sempre o melhor de mim. Estou mesmo muito orgulhoso por pertencer a este grupo. Se este é o melhor momento da carreira? Possivelmente, mas acredito que o melhor está para chegar"

Renato Sanches

"Foi uma primeira parte difícil. O Luxemburgo entrou bem, mas controlámos o jogo. Eles tiveram uma bola parada, que foi o lance que criou mais susto e deu golo. A partir daí controlámos o jogo. Já sabíamos aquilo que tínhamos de fazer. O míster reforçou e deu motivação para entrarmos na segunda parte e mudarmos o resultado. A equipa teve uma boa reação depois do golo. Todos os jogos são importantes. Mostramos isso sempre que jogamos. Acho que conseguimos corresponder bem em todos os jogos"

Pedro Neto

"Não nos estavam a sair bem as coisas. Na segunda parte mudámos um pouco o chip. Começámos a ganhar os duelos, a ser mais agressivos, a pressionar mais alto. Com os jogadores que temos, as oportunidades começaram a surgir e apareceram os golos"



Portugal venceu o Luxemburgo por 3-1.