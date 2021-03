Helton Leite elogia Jesus. "Quando trabalhas com ele percebes o porquê do sucesso"

Helton Leite, guarda-redes do Benfica, deixa rasgados elogios à capacidade do treinador Jorge Jesus, que apostou no guardião brasileiro na titularidade da baliza das águias.

"A partir do momento que comecei a trabalhar com Jesus, eu e todos os jogadores vemos o porquê do sucesso. É um treinador com um conhecimento de jogo absurdo e que consegue tirar o melhor dos seus jogadores. Ele trabalha para ter esse sucesso. Conseguimos ver isso hoje, com a nossa equipa em crescimento, e ele consegue, com o conhecimento que tem e com o que sabe do adversário, tirar o melhor do jogador", disse, em entrevista à ESPN.

O guardião de 30 anos cumpre a terceira época em Portugal, depois de dois anos no Boavista e fala num futebol muito diferente do Brasil.

"A partir do momento que cheguei a Portugal, foi praticamente um mundo novo. No Brasil, nós temos muito talento, de todas as maneiras, com todas as capacidades. E, em Portugal, eu vi o conhecimento que existe dos treinadores e das equipas técnicas. Não me esqueço da minha primeira temporada em Portugal. Eu pensei: ‘Acho que estou a aprender a jogar agora’. Porque eu sabia jogar, mas não entendia o jogo. E aqui, começas a entender", termina.

Helton Leite soma 16 jogos no Benfica e tem contrato até 2025. O guardião assumiu a titularidade no campeonato, tirando a posição a Vlachodimos.