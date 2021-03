Pedro Porro estreia-se pela seleção principal de Espanha

Os espanhóis venceram a partida com golo de Dani Olmo nos descontos. Porro considerou que a vitória só foi possível porque a "roja" nunca desistiu e lutou até ao fim.

A Espanha integra o Grupo B da zona europeia de qualificação para o Mundial 2022, estando em segundo lugar ao fim de duas jornadas, com quatro pontos, atrás da líder Suécia (dois jogos), com seis pontos, e à frente da Grécia, com um ponto (um jogo), da Geórgia (2 jogos) e do Kosovo (um jogo), ambas com zero pontos.