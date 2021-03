​Balanço positivo

A semana internacional que terminou configura um saldo positivo: a nossa seleção principal venceu e empatou em dois jogos que marcaram o início da participação na fase de apuramento para o Campeonato do Mundo, e daí ter recolhido quatro pontos em seis possíveis, enquanto os sub-21 anos registaram sucesso total na fase de grupos de qualificação para o Campeonato da Europa, vencendo croatas e ingleses sem terem sofrido um golo sequer, ficando assim a um ponto do apuramento.



Destas jornadas internacionais fica, no entanto, um amargo de boca na sequência daquilo que aconteceu nos derradeiros minutos do encontro com a Sérvia, em que fomos espoliados de um golo indiscutível, decisão do árbitro holandês que nos extorquiu dois pontos, que só lá mais para a frente saberemos se serão ou não decisivos na nossa caminhada.

E esse é que é, por enquanto, o drama, porque estamos sem saber que consequências poderá vir a ter tão funesta decisão de uma equipa de arbitragem desatenta que, para cúmulo, não pode contar com o contributo do Var neste jogo disputado em Belgrado.

Claro que há ainda muito caminho para percorrer e amanhã teremos já novo jogo, desta vez no Luxemburgo, do qual apenas poderemos esperar (e exigir) uma vitória indiscutível.

No rescaldo do jogo disputado em território sérvio ficou ainda o gesto do capitão da representação portuguesa que, depois de reclamar o golo que obtivera viu cartão amarelo e, na sequência, retirou do braço o símbolo de capitão projetando-o contra o relvado, gesto a que as camaras televisivas deram especial relevo.

E é aqui que se tem centrado o grande debate, sendo as reações as mais variadas, tanto no bom como no mau sentido.

O gesto assumido por Cristiano Ronaldo não teve nada de pedagógico nem se pode considerado irrelevante. No entanto, daí a sua condenação pura e dura não deixa de representar um claro exagero.

O futebol português deve ao grande internacional serviços inestimáveis que o colocam no lugar de maior destaque do pedestal que guarda a memória dos melhores jogadores portugueses de sempre.