Marcano evolui para treino condicionado no FC Porto

Iván Marcano está mais perto da recuperação e evoluiu para treino integrado condicionado no FC Porto.

O defesa-central sofreu uma lesão muscular na face posterior da coxa esquerda depois de ter regressado de uma grave lesão no joelho. Mbaye (treino integrado condicionado) e Pepe (tratamento) são os outros nomes no boletim clínico.

Sérgio Conceição orientou a sessão de treino sem 13 internacionais: Sérgio Oliveira (Portugal); Francisco Conceição, Fábio Vieira, Diogo Costa, Diogo Leite e João Mário (Portugal, Sub-21); Medhi Taremi (Irão); Chancel Mbemba (RD Congo); Zaidu (Nigéria); Loum (Senegal); Tecatito Corona (México); Marko Grujic (Sérvia) e Nanu (Guiné-Bissau).

O FC Porto prepara o jogo do próximo sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão, com o Santa Clara, com relato e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.