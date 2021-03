Menos 25% de acidentes e 20% de mortes nas estradas em 2020

Segundo a ANSR, em 2020 registou-se uma redução de 14,4% no consumo de combustível rodoviário face a 2019, correspondendo a uma variação no mesmo sentido dos quilómetros percorridos.

A Segurança Rodoviária destaca que esta evolução positiva ocorreu tanto no continente como nas Regiões Autónomas, no que respeita às variações registadas pelos diferentes indicadores de sinistralidade.

Em relação ao continente, a ANSR precisa que se registaram 26.501 acidentes com vítimas em 2020. Destes, resultaram 390 mortos ocorridas no local do acidente ou durante o transporte até à unidade de saúde, 1.829 feridos graves e 30.706 feridos ligeiros.

Quatro distritos contrariam tendência positiva

Em comparação com 2019, ocorreram menos 9.203 acidentes (-25,8%), menos 84 vítimas mortais (-17,7%), menos 472 feridos graves (-20,5%) e menos 12.496 feridos ligeiros (-28,9%).

O relatório mostra que no ano passado se verificaram os melhores resultados em todos os indicadores de sinistralidade desde 2016.

No entanto, estes dados de melhoria não são comuns em todos os distritos do país. Viana do Castelo, Leiria, Lisboa e Santarém registaram aumentos de vítimas mortais na contabilidade anual.

Segundo o relatório, os acidentes no distrito de Viana do Castelo provocaram 21 mortos em 2020, mais 10 do que em 2019 (+90,9%). Em Leiria registaram-se 29 mortos, mais cinco (20,8%). Em Lisboa morreram 54, mais quatro (8%). Em Santarém verificaram-se 34 mortos, mais dois (6,3%). Em Castelo Branco os feridos graves aumentaram 25%, passando dos 68 em 2019 para 85 no na passado.