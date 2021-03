Justiça laboral espera “onda de litigância laboral” depois do desconfinamento

A justiça laboral não sentiu os efeitos da crise económica. Ainda.

Os programas de apoio à manutenção do emprego, como o lay-off simplificado, têm estado a segurara os postos de trabalho, mas o advogado Pedro da Quitéria Faria prevê uma vaga de processos judiciais nos tribunais, logo que acabem os apoios do Governo.

“Teremos um avolumar muito significativo da litigância judicial-laboral, até porque como todos sabemos mecanismos como o lay-off clássico e como o despedimento coletivo vão ser, e já estão a ser, aumentados de forma muito expressiva.”

“Não tenho grandes dúvidas que existirá um recrudescimento da litigância laboral por estes dois exemplos, mas podia dar outros: por hipotéticos incumprimentos de pagamentos pontuais da retribuição, questões relativas ao teletrabalho, questões relativas a transferências do local de trabalho, questões relativas ao não-pagamento de trabalho suplementar. Portanto diria que quando desconfinarmos também do ponto de vista judicial, se me permitir a expressão, virá aí uma onda de litigância laboral”, diz.

Até dia 6 de abril, os tribunais estão apenas com processos urgentes, como acidentes de trabalho e despedimentos sem justa causa. Mas o juiz de trabalho Joaquim Martins diz que já começaram a entrar alguns processos resultantes da pandemia. Os sinais da crise económica nos tribunais de trabalho, são ainda ténues, mas já são visíveis.

“Ainda não se reflete totalmente porque estamos a jusante de toda essa crise social. Vai demorar ainda algum tempo, já começaram a entrar alguns processos, que chamo os processos Covid, já relacionados com a pandemia, sociedades que encerram, trabalhadores que vão para casa e depois nunca mais são chamados, mas ainda não são um grande número, estamos à espera de muitos mais nos próximos meses.”

Joaquim Martins é magistrado judicial no juízo de trabalho do Tribunal da Figueira da Foz e acredita que a maior parte dos processos chegarão aos tribunais quando os trabalhadores deixarem de estar em lay-off. Admite, contudo, que muitos não chegarão aos tribunais de trabalho, porque as empresas vão declarar insolvência. “Parece-me que grande parte das empresas estão a aguardar o fim do lay-off e das moratórias e muitas vão dizer que não conseguem mesmo prosseguir. Grande parte dos créditos dos trabalhadores vão depois para os processos de insolvência e nós o que vamos ter é as empresas que ainda são viáveis, e há setores em que não vai haver muitas empresas viáveis, muitas não vão poder prosseguir.”