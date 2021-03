Covid-19. Um em cada seis concelhos com incidência zero

Veja também:

Portugal segue livre de risco extremo de infeção pelo SARS-CoV-2. Machico, concelho da ilha da Madeira, é o único que integra a lista de risco muito elevado, com um nível de incidência de 601 casos por 100 mil habitantes.

No total, 15% dos concelhos portugueses apresentam uma incidência cumulativa a 14 dias igual a zero. Este indicador não quer dizer, necessariamente, que os municípios estejam completamente livres de casos. É possível, no entanto, concluir que a situação epidemiológica nestes municípios está controlada.

Numa comparação face à anterior semana de análise, 77 concelhos registam um aumento de casos de Covid-19. Os restantes 75% apresentam um nível de incidência igual ou inferior ao apresentado nos sete dias precedentes à avaliação.

o maior decréscimo de incidência, a nível nacional. Funchal, Ponta do Sol, Santa Cruz, Câmara de Lobos, no arquipélago da Madeira, e Serpa, no distrito de Beja, que na semana passada integravam a lista de municípios com maior risco de infeção , apresentam agora

Entre 10 e 23 de março, 299 dos 308 concelhos portugueses apresentaram risco de infeção por SARS-CoV-2 moderado, a classificação mais baixa da escala.