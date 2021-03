Covid-19. Os outros doentes que a pandemia empurrou para segundo plano

Para Miguel Guimarães, o SNS, sobretudo através dos cuidados de saúde primários, teve “a porta parcialmente fechada à entrada de novos doentes”, porque os médicos foram “obrigados pela tutela a fazerem tarefas na área Covid que lhes ocuparam a maior parte do tempo”.

Deolinda conseguiu fazer o exame a 9 de fevereiro, mas a cirurgia não chegou a tempo. Nas três semanas que se seguiram, voltou a dar entrada nas urgências. Com a tensão baixa e os diabetes a disparar, enjoos e fraqueza, os sintomas agravaram-se. De cada vez que ouvia a palavra hospital, chorava. “Sempre que ela ia para as urgências com falta de ar, ia para a ala Covid. Ela tinha medo de ir e apanhar a doença. A minha mãe dizia, «se eu apanhar Covid, eu vou morrer»”, relembra a filha.

Deolinda tinha consulta marcada com o cardiologista a 5 de março. A cirurgia ainda sem data prevista. No primeiro dia do mesmo mês, sem que soubesse, principiou o início do fim. De madrugada, perto da uma da manhã, a filha encontra-a sentada na cama com dificuldade em respirar. O tom de pele começa a mudar e em segundos Deolinda cai inanimada. Elisabete chama o INEM, consegue reanimá-la antes da chegada dos enfermeiros, e a mãe segue para o hospital.

A mulher alegre, “sempre em festa”, natural de Viseu e residente na Ajuda, mãe de dois filhos, despediu-se da vida dois dias mais tarde, a 3 de março. O último relatório clínico dá conta de diversas paragens cardíacas.

Quase um mês depois, Elisabete não sabe ao certo de quem é a culpa desta morte precoce, mas nela persiste o sentimento de frustração, de quem acredita que o sofrimento podia ter sido evitado. “Eu sinceramente não sei se é justo dizer que o caso da minha mãe foi por falta de assistência, mas é isso que eu sinto. Sinto que era evitável e que podia ainda estar viva”, afirma.

De acordo com os dados disponível no portal da transparência, citados pelo Moviemtno Saúdem em Dia, em 2020 foram realizadas menos 126 mil cirurgias, face ao ano anterior. Só em janeiro de 2021, o pior mês da pandemia em número de óbitos, internamentos e novos casos de infeção, foram adiadas cerca de 21 mil cirurgias.