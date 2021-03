Buscas a pescador retomadas em Sesimbra

Foram retomadas nesta segunda-feira de manhã as buscas pelo pescador que desapareceu no dia 27 em Sesimbra, na zona da praia da Areia do Mastro.

Nas operações de busca estão empenhados meios da Polícia Marítima e dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra, por terra, e a Estação Salva-vidas de Sesimbra por mar, estando também a ser utilizado um drone do Comando Regional da Polícia Marítima do Centro para auxílio nas buscas, refere um comunicado da Autoridade Marítima.

Segundo a mesma nota, as operações estão a ser coordenadas pelo capitão do porto e comandante-local da Polícia Marítima de Setúbal.

O homem tem 64 anos e desapareceu no sábado, quando alegadamente se deslocou para ir pescar na zona da praia da Areia do Mastro, não tendo regressado.

O gabinete de psicologia da Polícia Marítima está a acompanhar a família.