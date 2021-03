"Três dias e meio" para descongestionar tráfego no Canal do Suez

O tráfego marítimo no Canal do Suez, onde 400 navios aguardam passagem desde que um cargueiro encalhou na passada terça-feira, deve demorar "três dias e meio" a restabelecer-se após a reabertura da passagem.

De acordo com o responsável da autoridade do canal, "o canal vai funcionar 24 horas sobre 24 horas, imediatamente após o navio (encalhado) começar a flutuar".

O almirante Osma Rabie disse ao canal egípcio de televisão Sadaa al-Balad que vão ser "precisos três dias e meio para os navios que estão à espera" começarem a atravessar a passagem. Mesmo assim, não precisou quando termina a operação que decorre para afastar o porta-contentores encalhado da zona onde se encontra.

Durante a madrugada, as equipas envolvidas na operação conseguiram corrigir a orientação do navio em 80%, tendo afastado a embarcação 102 metros da margem. O “Ever Given” já está a flutuar.

Antes só tinha sido possível afastar a embarcação de grande porte quatro metros da margem onde estava encalhada.

Cerca de 30% do comércio marítimo diário - incluindo sofás, sapatos, petróleo e aparelho elétricos - passam pelos 193 km do Canal do Suez. Também há contentores vazios bloqueados e de que as fábricas na Ásia precisam para enviar mercadoria.

Ouvidas pela agência Reuters, algumas das maiores empresas de transporte marítimo consideram que, mesmo que o canal reabra em breve, os distúrbios ao nível global podem levar meses até estarem totalmente normalizados.



O porta-contentores de 400 metros de comprimento e com capacidade para 224 mil toneladas de carga tem pavilhão do Panamá e é propriedade da empresa Evergreen, de Taiwan.