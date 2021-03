Reino Unido dá mais um passo para o desconfinamento, mas com alertas

O Reino Unido dá, nesta segunda-feira, mais um passo para sair do confinamento imposto há três meses, permitindo atividades ao ar livre. Mas as autoridades continuam a aconselhar cautela.

O primeiro-ministro, Boris Johnson, já avisou que pretende prosseguir com uma rota “cautelosa e irreversível” para sair das restrições, sustentada por um rápido lançamento de vacinas contra a Covid-19.

A partir desta segunda-feira, os britânicos vão poder juntar-se em grupos de seis ao ar livre e retomar a prática de desportos em espaços abertos, como ténis, golfe ou natação.

Com o programa de vacinação bastante avançado, Boris Johnson espera levantar completamente o confinamento em 21 de junho, autorizando eventos com público, como concertos e jogos de futebol.

Mas, porque em muitos países da Europa – caso da Alemanha e da França, por exemplo – o número de infeções está a aumentar, é preciso ir com cuidado, avisa.

“Devemos permanecer cautelosos, dado o aumento do número de casos em toda a Europa e novas variantes a ameaçar o nosso lançamento de vacina. Todos devem continuar a cumprir as regras e aderir à vacina quando chamados”, diz, numa comunicação à população.

De acordo com Boris Johnson, as variantes do coronavírus representam um risco para o lançamento da vacina na Grã-Bretanha – que é o quarto país mais rápido do mundo a vacinar, depois de Israel, Emirados Árabes Unidos e Chile.