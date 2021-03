Navio desencalhado e tráfego retomado no Canal do Suez

O tráfego no Canal do Suez, no Egito, foi retomado esta segunda-feira, depois de o cargueiro gigante que o bloqueava ter sido desencalhado ao fim de quase uma semana.

O "Ever Given", navio porta-contentores de 400 metros de comprimento, quase 60 de largura e 219 mil toneladas, tinha ficado encravado diagonalmente numa secção sul do canal na última terça-feira, o que interrompera o tráfego marítimo naquela que é a rota mais curta entre a Europa e a Ásia.

"O almirante Osama Rabie, presidente da Autoridade do Canal do Suez [SCA], anunciou o retomar da atividade marítima no Canal do Suez, depois de a SCA ter resgatado e desencalhado o cargueiro gigante panamiano 'Ever Given'", lê-se num comunicado da SCA. Ou, como disse um agente envolvido na operação: "Está livre."

Após trabalhos de drenagem e escavação durante o fim de semana, trabalhadores de resgate da SCA e uma equipa da empresa holandesa Smit Salvage tinham conseguido desencalhar parcialmente o navio durante a manhã desta segunda-feira. À tarde, a Evergreen Line, que aluga o "Ever Given", confirmou que o navio tinha sido desencalhado com sucesso e informou que seria alvo de inspeções.