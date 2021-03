Incêndio em refinaria de petróleo faz 20 feridos na Indonésia

Um incêndio numa refinaria de petróleo em West Java, na Indonésia, esta segunda-feira, fez 20 feridos e levou à evacuação de quase mil pessoas, de acordo com as autoridades locais.

O incêndio deflagrou logo depois da meia-noite (17h00 de domingo em Portugal) durante uma tempestade de trovoada, segundo o porta-voz da Kilang Pertamina International, uma subsidiária da Pertamina, gigante energética que pertence ao Estado indonésio.

"A causa do incêndio ainda não é conhecida, mas ao mesmo tempo estava a chover muito e a trovejar. Estamos focados em extinguir o fogo", explicou Ifky Sukarya.

Já os bombeiros acreditam que o incêndio terá sido provocado por um relâmpago.

Vinte pessoas ficaram feridas, cinco das quais com gravidade - quatro delas são estudantes que passavam pelo local e que ficaram com queimaduras sérias.

Há, ainda, três pessoas desaparecidas, depois de a explosão as ter atirado para um campo de arroz, conforme revelado pelo diretor da agência de Proteção Civil local, Dodi Dwi Endrayadi, citando informação de testemunhas.

Um residente morreu de aparente ataque de coração após a explosão, mas não terá sido ferido por ela, ainda de acordo com o dirigente.

Segundo informação providenciada pela Pertamina, o incêndio atingiu um tanque da refinaria, que foi encerrada para impedir que as chamas se alastrem.

Entretanto, as chamas já terão sido contidas. As principais áreas não terão sido afetadas, nem quaisquer recursos essenciais, pelo que "a refinaria estará novamente operacional assim que o incêndio for apagado".