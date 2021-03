Guterres defende que “vacinas sejam consideradas um bem público ao nível mundial”

O secretário-geral das Nações Unidas critica os países desenvolvidos por estarem a armazenar vacinas contra a Covid-19 de forma excessiva.

Numa entrevista a um canal televisivo do Canadá, António Guterres voltou a apelar para uma partilha com o resto do mundo e criticou o sistema de distribuição de vacinas.

“Estou muito preocupado com este sistema muito injusto de distribuição de vacinas no mundo. É do interesse de todos garantir o mais rápido possível, de uma forma justa, que todos sejam vacinados e que as vacinas sejam consideradas um bem público ao nível mundial”, defendeu.

O secretário-geral da ONU considera que a partilha de vacinas é a única forma de vencer a pandemia e adverte que o crescente nacionalismo vacinal em alguns países coloca todo o planeta em risco, representando uma à saúde de todas as pessoas.