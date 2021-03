Canal do Suez. Cargueiro está parcialmente a flutuar e já se ouvem os motores

Nas redes sociais, apareceram já vídeos que parecem mostrar os avanços feitos pelas operações, naquilo que parece ser a popa do navio a girar, abrindo espaço no canal, e algumas outras que incluíam aplausos e buzinas de navios.

A proa do “Ever Given” não está presa numa das margens e está agora mais perto de finalmente ficar na posição paralela à margem do canal, permitindo a navegação. Às primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 12 rebocadores contaram com a ajuda das marés vivas e conseguiram finalmente colocar o navio numa posição quase paralela às margens.

O “Ever Given” está a bloquear o Canal de Suez, no Egipto, há quase uma semana. Ficou preso na diagonal de uma seção sul do canal devido aos ventos fortes na manhã de terça-feira, dia 16, interrompendo o tráfego de navios na rota mais curta que liga a Europa e a Ásia.

Nos últimos dias, o leme e as hélices do cargueiro foram libertadas . Mas antes de começar a navegar de novo, irá ser inspecionado, indica a agência Reuters, segundo a qual o serviço de rastreamento de navios Vessel Finder alterou o status do navio para “em andamento”, em seu site.

Pelo menos 369 navios ficaram parados, a aguardar para seguir viagem. Entre eles, outros porta-contentores, petroleiros e navios de gás natural liquefeito (GNL) ou gás liquefeito de petróleo (GLP).

O “Ever Given” tem 400 metros de comprimento, 59 metros de largura e 224 mil toneladas de peso. É um dos maiores porta-contentores do mundo e ficou encalhado com 20 mil contentores e 220 mil toneladas de mercadorias a bordo, entre as quais chá, móveis, 130 mil ovelhas e petróleo iraniano para a Síria.

No site MarineTraffic, que acompanha o tráfego marítimo, é possível ver centenas de pontos coloridos: cada um representa uma embarcação em frente ao porto mediterrâneo de Said, nos lagos ao longo do canal e no Golfo de Suez, que o liga ao Mar Vermelho.