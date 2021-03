Benfica disputa "final eight" da Liga Europeia feminina na Catalunha

Benfica, Stuart Massamá e CACO vão disputar a final a oito da Liga Europeia feminina de hóquei em patins na Catalunha, entre 27 e 30 de maio, informou a Federação europeia, esta segunda-feira.

São cinco equipas espanholas e três portuguesas as que aceitaram participar prova, reduzida devido à pandemia da Covid-19 e que decorrerá no pavilhão do HC Palau, em Plegamans.

O Benfica, vencedor 2014/15, terá pela frente, nos quartos de final o CP Voltregà, último clube a vencer a competição, em 2018/19 (em 2019/20 não se realizou), e que já triunfou por seis vezes, em 13 edições.

O Stuart Massamá vai disputar o acesso às meias-finais com o anfitrião Palau, vice-campeão em 2018/19. O CACO (Clube Atlético de Campo de Ourique) defrontará o Gijon HC, que, em 2017/18, venceu o Benfica na final, conquistando o seu quinto título.

Os quartos de final da Liga Europeia contam ainda com o encontro entre o Cerdanyola CH e o CP Manlleu, vice-campeão em 2015/16.