Vizela goleia em casa do Leixões e sobe ao segundo lugar da II Liga

O Vizela foi até Matosinhos golear o Leixões por 4-0 e subir aos lugares de subida da II Liga.

A equipa minhota orientada por Álvaro Pacheco vencia por 2-0 ao intervalo, com golos de Samu, aos 21 minutos de jogo, e Cassiano, de penálti, aos 45+2 minutos, em cima do intervalo.

Já na segunda parte, Cassiano bisou no encontro, aos 53 minutos, novamente através de uma grande penalidade. O avançado André Soares fechou o resultado final, aos 69 minutos de jogo.

Com este resultado, o Vizela aproveita os empates de Feirense e Académica e sobe ao segundo lugar da II Liga, com 48 pontos, mais um do que os dois rivais pela subida direta. Estoril lidera com 59 pontos, de forma isolada.