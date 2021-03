Rui Ferreira é o sucessor de Filipe Rocha no Feirense

Rui Ferreira sucede a Filipe Rocha como treinador do Feirense, anunciou o clube, esta segunda-feira.

O treinador, de 48 anos, deixa o Felgueiras, do Campeonato de Portugal, para tentar ajudar o Feirense a subir à I Liga. Os fogaceiros estão no segundo lugar, que dá promoção direta, com 47 pontos, menos 12 que o Estoril, que lidera o segundo escalão, e os mesmos da Acémida, que se encontra na terceira posição, que dá acesso ao "play-off".

Filipe Rocha deixou o Feirense, esta segunda-feira, devido aos maus resultados de março. A equipa somou quatro jogos sem vencer - três derrotas e um empate - e perdeu o comboio da liderança.

Rui Ferreira regressa a Santa Maria da Feira, onde já orientou os sub-23 do Feirense na Liga Revelação, na reta final da última época. O técnico também conta com passagens por Boavista e Sporting de Espinho.