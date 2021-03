Jogadores da equipa principal ajudam FC Porto B a sair da zona de despromoção

O FC Porto B venceu tranquilamente, esta segunda-feira, em casa do Mafra, por 4-0, em jogo da 26ª jornada da II Liga.

A equipa de António Folha contou com quatro reforços da equipa principal: Evanilson, Carraça, Romário Baró e Malang Sarr.

Dois destes jogadores foram decisivos na vitória. Evanilson abriu o marcador, de cabeça, aos 19 minutos de jogo, e Carraça dilatou vantagem, aos 22 minutos de jogo, com um livre direto. Danny Loader fez o terceiro ainda na primeira parte, aos 40 minutos de jogo.

O resultado ficou fechado perto do fim, com um golo de Rodrigo Conceição, filho do treinador Sérgio Conceição, aos 87 minutos de jogo.

Com este resultado, o Porto B soma a segunda vitória seguida e sai dos lugares de despromoção, agora com 24 pontos, no 16º lugar, os mesmos que Varzim e Vilafranquense. Em zona de descida ficam a Oliveirense e a formação de Vila Franca de Xira.

O Mafra continua a meio da tabela, no 10º posto, com 33 pontos.