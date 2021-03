Rafinha é reforço do Grémio de Porto Alegre

Rafinha está confirmado como reforço do Grémio de Porto Alegre. O lateral-direito, de 35 anos, assinou até ao final da época pela equipa gaúcha.

A contratação do internacional brasileiro foi confirmada pelo presidente do clube, Romildo Bolzan. Curiosamente, o dirigente admite que levantou "resistências" à contratação do antigo jogador do Flamengo.

"Eu tinha resistência à contratação do jogador Rafinha não pelo que ele conquistou ou pelo jogador que é. Mas porque eu tinha uma ideia de usar os jovens", explica.

Rafinha deixou o Flamengo e esta temporada assinou pelo Olympiacos, onde foi treinado por Pedro Martins. O jogador antecipou o fim da ligação ao clube grego, com a justificação de que pretendia voltar ao Brasil.

Renato Gaúcho, treinador do Grémio, insistiu na contratação do lateral.