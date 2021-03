Mundial de Clubes feminino "para breve" e Liga Europa nos planos

A Associação Europeia de Clubes (ECA) acredita que a criação de um Mundial de Clubes feminino, que possibilitaria o encontro entre as melhores equipas europeias e norte-americanas, está para breve e ambiciona desenvolver uma competição como a Liga Europa.

A ECA lançou, esta segunda-feira, pela primeira vez na sua história, uma estratégia para o desenvolvimento do futebol feminino, chamada "#BeAChangemaker". Citado pelo boletim, o diretor executivo da ECA, Charlie Marshall, admite que será bastante mais fácil "desenvolver uma competição clubística mundial" no futebol feminino do que no masculino, em que a FIFA já tem um plano estritamente definido.

"No feminino há muito mais potencial para, muito mais rapidamente, desenvolver um equilíbrio competitivo global. A perspetiva para breve de um Mundial de Clubes feminino, assumindo que os calendários podem ser ajustados e tudo isso, é muito, muito entusiasmante e sei que a FIFA está também muito, muito entusiasmada", afirma.

A diretora do departamento de futebol feminino da ECA, Claire Boomfield, assume que "há um grande entusiasmo" relativamente à existência de um Mundial de Clubes "em toda a comunidade do futebol feminino". Uma prova ao estilo da Liga Europa no masculino também entra nos planos.

"Temos a responsabilidade de explorar todas as oportunidades possíveis que possam ajudar a desenvolver o panorama competitivo, tanto na Europa, talvez com uma competição europeia de segunda divisão [tipo Liga Europa], como a uma escala global, com o Mundial de Clubes. É difícil determinar exatamente quão rapidamente poderá acontecer. Há muitas coisas a considerar, mas estamos determinados em apresentar uma proposta muito detalhada", acrescenta.

Maior igualdade no futebol

Charlie Marshall sublinha que a ECA está focada no objetivo "ambicioso" de alcançar igualdade de género no futebol a toda a linha e assinala que os clubes têm a sua quota parte de responsabilidade.

"Temos de trabalhar como um coletivo, do fundo ao topo, para provocarmos as mudanças necessárias para que o futebol feminino cresça de forma sustentável, tenha sucesso e prospere", salienta.

O presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, um dos grandes dinamizadores do futebol feminino na Europa, declara estar confiante que "o futebol feminino de clubes europeus pode ultrapassar todas as expectativas".

O objetivo do programa de desenvolvimento do jogo é que o futebol feminino se torne autossustentável, mais que uma moda, sem depender do vaivém de investidores e patrocínios. Isto passa por investir a partir da base: na formação de jogadoras e treinadores e no desenvolvimento de recursos e infraestruturas, dotar os clubes de capacidade para manter equipas femininas competitivas e duradouras, entre outros focos.

Consulte aqui o programa da ECA.

[notícia atualizada]