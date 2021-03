Lewandowski desfalca Polónia de Paulo Sousa frente à Inglaterra

Robert Lewandowski está lesionado e foi dispensado da seleção da Polónia, orientada por Paulo Sousa, que vai defrontar a Inglaterra na quarta-feira, a contar para a fase de qualificação para o Mundial 2022.

O avançado do Bayern de Munique sofreu uma lesão no ligamento do joelho direito e deverá enfrentar uma paragem de cinco a dez dias. Para não agravar o problema, a seleção polaca dispensou-o.

A Polónia, que no domingo registou a primeira vitória da era Paulo Sousa, frente à Andorra (3-0), encontra-se no segundo lugar do grupo I de apuramento, com quatro pontos, os mesmos da Hungria, terceira classificada, e menos dois que a Inglaterra, que lidera. Na quarta-feira, às 19h45, ingleses e polacos encontram-se em Wembley, em Londres.

Lewandowski também arrisca perder o Leipzig-Bayern, jogo grande da 26.ª jornada da Bundesliga. O Bayern é líder da Liga alemã, com 61 pontos, mais quatro que o Leipzig, segundo classificado.