Moratórias. Saiba se está entre os portugueses que voltam a pagar ao banco a partir de 1 de abril

Há dois regimes em vigor: as moratórias públicas, instituídas por Decreto-Lei, e as moratórias privadas, coordenadas pela Associação Portuguesa de Bancos.

Há moratórias diferentes, com prazos diferentes e condições também diferentes, mas, a 1 de abril, milhares de portugueses recomeçam a pagar empréstimos. Uns só pagam juros, outros retomam as prestações mensais que tinham. Mas ainda há margens para renegociações.

As próximas a chegar ao fim são as moratórias privadas, mas há dois prazos distintos:

Abrangem credores que, em muitos casos, ainda não recuperaram as perdas de rendimento que os levaram a pedir as respetivas moratórias.

As moratórias privadas são “adicionais e complementares às medidas de apoio previstas no regime da moratória pública”, explica a APB. Como têm “âmbito e requisitos de aplicação diferentes”, o mesmo cliente pode beneficiar dos dois regimes.

As moratórias do crédito à habitação terminam no f(...)

Os clientes podem renegociar os prazos dos empréstimos com os bancos?

Nada impede a renegociação do empréstimo. No entanto, sem a proteção da moratória, que bloqueava qualquer alteração das condições do empréstimo (juros, spread, prazo, etc), a mensalidade pode descer, mas o custo total do empréstimo deverá aumentar.

Quais são os setores mais vulneráveis?

No final de janeiro, 54 mil sociedades não financeiras (22,4% do total de empresas com créditos) tinham moratórias. Ainda segundo o Banco de Portugal, 408 mil particulares tinham em igual período os créditos suspensos (8,8% do total de devedores).

Os setores com mais crédito suspenso era o alojamento e a restauração, cerca de 6 em cada 10 empresas tinha uma moratória (57% do montante dos empréstimos abrangidos).

Segundo os critérios definidos por lei (Decreto-Lei 22-C/2021 de 22 de março de 2021), 8,4 mil milhões de euros em créditos que estão suspensos estão em setores classificados como “mais vulneráveis”. São áreas como o alojamento, a restauração e a cultura e representam 34.4% do total dos empréstimos às empresas em moratória.

Quem tem as moratórias?

Contas feitas aos cinco maiores bancos a operar em Portugal, no final de 2020 o Santander tinha 8.600 milhões de euros em moratórias, o Millennium BCP 8.568 milhões, o Novo Banco 6.900 milhões e o BPI 5.620 milhões.

Já em janeiro deste ano, a Caixa Geral de Depósitos acumulava 5.992 milhões de euros em moratórias.