Moratórias. Portugal pode repetir crise pós-2008 com famílias a perderem casas para os bancos

Para resolver este problema, Menezes Leitão acredita que as melhores soluções, ou pelo menos as possíveis, são o reescalonamento da dívida, ou o diferimento das prestações, com extensão dos prazos. “Com o aumento da esperança média de vida, acho que se podem fazer créditos habitação mais longos”, afiança.

Para Nuno Rico, economista da associação de defesa dos consumidores Deco, um volume tão grande de contratos e a especificidade deste problema devia obrigar à criação de um mecanismo transitório geral para que quando as famílias terminassem a moratória “se continuassem a preencher os critérios que levaram à sua adesão, haver um período as protegesse, e permitisse tentar retomar o pagamento do contrato para a realidade atual”.