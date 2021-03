Seleção não precisa de "reset" depois da Sérvia

Fernando Santos, selecionador nacional, acredita que Portugal não precisa de um "reset" depois do empate com sabor a desilusão na Sérvia, no último jogo de qualificação para o Mundial 2022. A seleção joga no Luxemburgo na terça-feira e técnico destaca a experiência dos seus jogadores.

"Felizmente para Portugal temos jogadores muito habituados a isto. Não precisamos de fazer "reset" para nada. Temos de estar muito concentrados. Se equilibramos na vontade e no querer podemos desequilibrar com a nossa qualidade", disse, em conferência de imprensa.

Questionado sobre semelhanças na dificuldade do jogo do Azerbeijão e Luxemburgo, Fernando Santos diz que as duas equipas têm poucas semelhanças.

"Não é nada uma equipa defensiva. É a equipa que deste nível que mais cresceu nos últimos anos. Esta equipa não tem nada a ver com o Azerbaijão. Esta é uma equipa que vai jogar olhos nos olhos com Portugal. A nós compete-nos fazer que eles façam de Azerbaijão"

A seleção fará o terceiro jogo em menos de uma semana e Fernando Santos assume o cansaço de alguns jogadores.

"Quando tens jogadores que vêm com muitos jogos nas pernas e têm de jogar com menos de 72 horas, sujeitos a muito esforço. Os que não jogaram fizeram umas coisinhas no treino, só para manter o ritmo, hoje vão treinar todos, mas só 45 minutos, apenas para manter. Dá para avaliar como estão os jogadores. Nem todos recuperam da mesma maneira. Vamos falando com os jogadores e vemos como eles estão. Amanhã apresento o melhor onze", diz.

Sem Bruno, mas provavelmente com Moutinho

Bruno Fernandes não podia ser opção para o jogo com o Luxemburgo devido a castigo e regressou ao Manchester United mais cedo. Fernando Santos desvaloriza a ausência e confirma que Moutinho poderá estar disponível.

"Não está o Bruno Fernandes, estão outros. Sobre o Moutinho, as indicações é que há uma fortíssima probabilidade de ele estar disponível para o jogo", termina.