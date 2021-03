Rui Jorge e o “bom jogo” de Portugal contra Inglaterra

O selecionador de Sub-21 gostou da exibição e da vitória de Portugal contra a Inglaterra no Europeu da categoria.

Rui Jorge considera que a equipa esteve “bem defensivamente” e que melhorou “na segunda parte em termos ofensivos”. “Foi um bom jogo, na primeira e segunda parte, embora tenha gostado mais da segurança que tivemos com bola na segunda parte”, resumiu.

Portugal soma duas vitórias, está quase qualificado para a próxima fase e na quarta-feira vai defrontar a Suíça. O técnico não quer relaxamentos.

“É verdade que com seis pontos não estamos matematicamente apurados, por isso será mais do mesmo. Vamos olhar para a Suíça com cuidado que sempre mereceu e vai continuar a merecer. Já disse mais de uma vez que quando olhamos para mais do que o objetivo em termos de resultados é fazer bem as coisas. Com a Suíça vai ser igual, independentemente do resultado, a nossa ideia vai ser a mesma, demonstrar a qualidade dos nossos jogadores e sermos uma equipa coesa no seu todo”, referiu.

O técnico nacional acrescenta: "Em Inglaterra hoje falarão com certeza muito bem da nossa seleção e dos nossos jogadores, alguns que por lá andam e outros que por lá irão andar. Essa é a parte importante da nossa presença neste nível de competições."