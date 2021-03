Rúben Neves defende Ronaldo. "Não pediu desculpa, todos sentimos a frustração que ele sentiu"

Rúben Neves, médio da seleção nacional, compreende a atitude de Cristiano Ronaldo, que atirou a braçadeira de capitão para o chão depois da equipa de arbitragem não ter validado um golo nos descontos na partida contra a Sérvia.

Em conferência de imprensa, o médio do Wolverhampton defende o capitão da seleção e revela que Ronaldo não pediu desculpa pela atitude.

"Não pediu desculpa, o Ronaldo é jogador exemplar. Todos sentimos a frustração que ele sentiu naquele momento, foi difícil para todos", disse.

Rúben Neves não compara o próximo jogo da seleção, com o Luxemburgo, ao jogo com o Azerbeijão na última semana, em Turim. O médio explica que as duas seleções jogam de forma diferente: "Não vai ser parecido, acho que vão ser jogos completamente diferentes. O Luxemburgo é diferente do Azerbaijão. Tivemos oportunidade de ver isso no último jogo deles".