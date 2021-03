"Pedi desculpa a Fernando Santos e à equipa portuguesa"

"De acordo com as políticas da FIFA, tudo o que posso dizer é que pedi desculpa ao treinador nacional, senhor Fernando Santos, e à equipa portuguesa pelo que aconteceu. Como equipa de arbitragem, nós trabalhamos sempre muito para tomar boas decisões. Quando somos notícia desta forma, isso não nos deixa satisfeitos de todo", lamenta o holandês.

Danny Makkelie, árbitro do Sérvia-Portugal, admitiu, em declarações ao jornal "A Bola", que pediu desculpas a Fernando Santos e à seleção nacional por não ter validado o golo de Cristiano Ronaldo que daria a vitória à seleção nacional em Belgrado, no sábado.

Os campeões europeus empataram 2-2 na Sérvia, no jogo da fase de qualificação para o Mundial 2022. Portugal vencia por 0-2 ao intervalo, com dois golos de Diogo Jota. A sérvia chegou ao empate, mas, nos descontos, Cristiano Ronaldo marcou e o golo não foi validade. A bola cruzou a linha de golo na totalidade, mas a equipa de arbitragem não entendeu assim.

Os jogos de apuramento para o Campeonato do Mundo não têm VAR, nem tecnologia da linha de golo. Cristiano Ronaldo viu cartão amarelo pelos protestos e saiu de campo revoltado com a decisão de Danny Makkelie.

Portugal está na frente do grupo, com a Sérvia, com quatro pontos. Esta terça-feira defronta o Luxemburgo, no terceiro jogo da fase de qualificação.