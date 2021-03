Luxemburgo não quer pagar fatura da frustração que Portugal leva da Sérvia

Leandro tem consciência das dificuldades que os luxemburgueses terão pela frente e diz que é necessário que a equipa esteja "concentrada e disciplinada do primeiro ao último minuto". "Faremos o nosso melhor para fazer um bom jogo e logo vemos o que acontece", acrescenta.

Leandro Barreiro prepara o seus companheiros de seleção para um confronto com um adversário que se apresentará no Luxemburgo com a intenção de corrigir o empate obtido na Sérvia (2-2).

O médio português joga no campeonato luxemburguês (...)

Os luxemburgueses vêm de uma vitória motivadora na República da Irlanda, mas o médio do Mainz, que foi titular nesse jogo, ressalva que o desafio com Portugal "será totalmente diferente". Portugal, anota, "é uma equipa com mais qualidade".

O jogador, de 21 anos, explicou, ainda, nesta conferência de imprensa, que escolheu representar o Luxemburgo, porque foi um país que lhe deu tudo. "Nasci no Luxemburgo, tenho origens em Angola e em Portugal. Sinto-me luxemburguês, como me sinto português, mas esta é também uma forma de mostrar o meu agradecimento ao país que me deu tudo", justifica.

O Luxemburgo recebe a seleção portuguesa esta terça-feira, às 19h45. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.