João Coimbra. "Depois de algo menos positivo, Ronaldo responde sempre bem"

João Coimbra está convicto que Cristiano Ronaldo vai dar uma resposta de força frente ao Luxemburgo, depois de ter ficado em branco nos primeiros jogos do apuramento para o Mundial 2022 e após o final de partida turbulento na Sérvia. O capitão da seleção portuguesa marcou um golo que não foi validado e reagiu com revolta à decisão do árbitro Danny Makkelie. "Ronaldo já demonstrou que depois de algo menos positivo, responde sempre bem", diz o médio português, que atua no campeonato luxemburguês, em entrevista à Renascença. João Coimbra reconhece o óbvio favoritismo de Portugal, e desvalorizou a ausência de Bruno Fernandes, que cumpre um jogo de castigo, mas alerta que os campeões europeus vão encontrar um adversário "motivado", depois do triunfo sobre a República da Irlanda.

"É uma equipa ambiciosa e os luxemburgueses acreditam mesmo que podem conseguir um bom resultado contra Portugal. E é legítimo por tudo o que têm feito até agora", observa. Gerson Rodrigues, foi o herói da seleção do Grão Ducado, ao marcar um excelente golo em Dublin, mas Coimbra fala de outras unidades que têm dado nas vistas, num grupo com uma média de idades baixa. "Gosto muito dos dois irmãos Thill. Joguei contra um há dois anos aqui no Luxemburgo, o outro joga no Nacional da Madeira e depois tem o Leandro, jogador do Mainz, no meio-campo, que é muito bom jogador. E na frente tem o Daniel Sinani, que também conheço bem aqui do campeonato. Já não está cá este ano, tem um pé esquerdo muito bom e finaliza muito bem. Pode surpreender, principalmente com remates de fora da área", avisa o médio português.