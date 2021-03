Agostinho Oliveira: "Jogo com a Suíça pode ser o mais difícil"

Portugal vai, agora, jogar o futuro na competição com uma Suíça que "evoluiu muito" nos últimos anos, fruto de ter dado primazia à formação no futebol. "Tornaram-se mais combativos. Já eram fisicamente poderosos, mas evoluíram muito tecnicamente. E a partir daí, o nosso jogo mais difícil poderá ser este", reconhece Agostinho Oliveira.

Agostinho Oliveira, antigo técnico das seleções jovens de Portugal, fala, em Bola Branca , de forma elogiosa da equipa lusa, que "não se acomoda e que tem uma participação quase continua e ativa", para justificar as exibições diante com triunfos sobre Croácia e Inglaterra.

Portugal terá pela frente, na quarta-feira, uma Suíça que é, historicamente, um adversário complicado, no encontro que pode dar o passaporte para os quartos de final do Europeu de sub-21.

Com confiança mas não sem cautela

Numa análise mais abrangente, Agostinho Oliveira fala das hipóteses de Portugal conquistar uma competição que ainda lhe falta no palmarés.

"Penso que sim. Pelo que conhecemos do grupo de trabalho, pela sua maneira de entrar no jogo e de como estão ativos, disponíveis e com a qualidade que arrastam, é um grupo capaz de ir longe", afirma.

O treinador, que já participou em duas fases de qualificação e duas fases finais neste escalão, deixa, contudo, um aviso à equipa de Rui Jorge.

"Todas estas realidades são feitas em 90 minutos e, às vezes, as coisas não são como queremos. Agora, se conseguirmos passar a Suíça, logicamente, tudo pode acontecer", assinala Agostinho Oliveira.