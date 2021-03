Papa reza pelas vítimas do atentado na Indonésia e pelo peso da pandemia

“Entrámos na Semana Santa. Pela segunda vez vivemo-la no contexto da pandemia. O ano passado estávamos mais chocados, este ano estamos mais provados. E a crise económica tornou-se pesada”, disse o Papa esta manhã, durante a oração do Angelus.

No final da missa de Ramos, com que se assinala o início da Semana Santa, Francisco sublinhou a importância de pegar na cruz, tal como faz Jesus que “carrega o mal que tal realidade comporta, mal físico, psicológico e, sobretudo, mal espiritual, porque o Maligno aproveita as crises para semear desconfiança, desespero e discórdia.” Ao imitarmos Jesus, disse o Papa,”ao longo da via sacra quotidiana, encontramos os rostos de tantos irmãos e irmãs em dificuldade: não passemos ao lado, deixemos que o coração se compadeça e aproximemo-nos”.

Francisco convidou os fiéis a rezar “por todas as vítimas da violência, em particular, pelas atingidas pelo atentado desta manhã na Indonésia, diante da Catedral de Makassar.”

Na manhã deste domingo, um ataque junto à catedral de Makassar, na Indonésia, fez para já pelo menos 14 feridos. De acordo com a polícia, um bombista fez-se explodir junto à igreja, na altura em que terminava a missa de domingo de Ramos.