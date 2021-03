Marcelo promulga medidas de apoio social urgentes

A decisão do Presidente foi anunciada este domingo à tarde, através do site da Presidência da República, onde Marcelo publica uma extensa justificação para a sua decisão, que contraria a vontade do Governo. E que aproveita para também enviar recados políticos sobre a necessidade de cumprimento da legislatura e de diálogo e consenso perante a crise pandémica.

Na sua justificação para a promulgação, o Presidente começa por escrever que “a adoção das medidas sociais aprovadas corresponde, em diversas matérias, na substância e na urgência, a necessidades da situação vivida”, apesar de admitir que estão “cobertas, em parte, por legislação do Governo”.

Por outro lado, o PR lembra que “as leis da Assembleia da República têm de respeitar a Constituição da República Portuguesa” e que “a Constituição proíbe, no seu artigo 167.º, n.º 2, que possam ser apresentadas, pelos deputados, iniciativas que impliquem aumento de despesas ou redução de receitas, em desconformidade com o Orçamento do Estado em vigor para o respetivo ano. Só o Governo pode fazê-lo, como garantia de que a Assembleia da República não desfigura o Orçamento que ela própria aprovou, criando problemas à sua gestão pelo Governo”.

Marcelo reconhece que “os três diplomas em análise implicam potenciais aumentos de despesas ou reduções de receitas”, mas apoia-se no facto de esses montantes não estarem definidos à partida e de vivermos tempos de incerteza para sustentar a sua decisão.

“O próprio Governo tem, prudentemente, enfrentado a incerteza do processo pandémico, quer adiando a aprovação do Decreto de Execução Orçamental, quer flexibilizando a gestão deste, como aconteceu no ano 2020”, argumenta o Presidente, depois de referir que os montantes implicados nas leis do Parlamento estão ”largamente dependentes de circunstâncias que só a evolução da pandemia permite concretizar”, pelo que deixam “em aberto a incidência efetiva na execução do Orçamento do Estado.

Marcelo admite que poderia ter enviado os diplomas para fiscalização preventiva, mas não o fez por ter encontrado uma “interpretação conforme à Constituição”. “Para o Presidente da República é visível o sinal político dado pelas medidas em causa, e não se justifica o juízo de inconstitucionalidade dessas medidas. O que, aliás, parece ser confirmado pela diversa votação do partido do Governo em diplomas com a mesma essência no conteúdo, ora abstendo-se ora votando contra”, escreve o Presidente.

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, já reagiu no Twitter à decisão do Presidente e afirmou que "o país não compreenderia que o governo insistisse na redução do apoio a trabalhadores independentes e sócio-gerentes com atividade parada pela pandemia."