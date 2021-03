João Ferreira é o candidato a Lisboa da CDU

O vereador e eurodeputado do PCP João Ferreira vai, pela segunda vez, ser o candidato da Coligação Democrática Unitária (CDU) à Câmara Municipal de Lisboa nas autárquicas do final do ano, anunciou este domingo a CDU.

A apresentação formal da candidatura de João Ferreira, que já concorreu às presidenciais de janeiro, será feita na segunda-feira, em Lisboa, segundo um comunicado da coligação que junta PCP e PEV.

Esta é a sexta candidatura eleitoral de João Ferreira pela CDU desde 2013, quando encabeçou, pela primeira vez, a lista da coligação à Câmara de Lisboa. Em 2014, foi o 'número 1' na lista ao Parlamento Europeu, em 2017 repetiu a candidatura à capital, em 2019 voltou a concorrer às eleições europeias e já este ano entrou na corrida às presidenciais de janeiro, com o apoio de comunistas e verdes.

Nas presidenciais, ficou à frente da candidata do Bloco de Esquerda, Marisa Matias, subiu de 3,95% para 4,32% relativamente ao resultado de Edgar Silva, em 2016, mas perdeu quase dois mil votos em números absolutos.

Dois dias depois das eleições, em 26 de janeiro, o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, relativizou as perdas, afirmou que o candidato "aguentou-se bem" e não excluiu uma recandidatura autárquica na capital.

Já no início do mês de Março, o secretário-geral do partido, Jerónimo de Sousa, já tinha lançado a hipótese do eurodeputado comunista repetir a corrida à autarquia, descartando ainda uma possível coligação com o resto da esquerda.



Além de João Ferreira, são candidatos à presidência da Câmara Municipal de Lisboa o antigo comissário europeu Carlos Moedas (PSD/CDS/PPM/MPT/Aliança), a deputada Beatriz Gomes Dias (Bloco de Esquerda), Nuno Graciano (Chega), Tiago Matos Gomes (Volt) e Bruno Horta Soares (Iniciativa Liberal, depois da desistência de Miguel Quintas).

O atual presidente, Fernando Medina, eleito pelo Partido Socialista, ainda não anunciou a sua recandidatura.

[Notícia atualizada às 19h15]