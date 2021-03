Covid-19: O que são os apoios que Marcelo promulgou?

As três leis do Parlamento que alargam apoios sociais resultaram de apreciações parlamentares de decretos do Governo. Nos três casos, Bloco de Esquerda e PCP chamaram os diplomas do Governo à Assembleia da República e fizeram propostas de alteração, que foram aprovadas por toda a oposição, com a abstenção do PS num dos casos e o voto contra nos outros.

Apoios à família por suspensão de aulas presenciais

Nas famílias monoparentais com filhos menos de 12 anos, o pai ou a mãe podem optar pelo apoio à família mesmo que a sua profissão permita estar em teletrabalho. E nas famílias em que um dos pais está em teletrabalho o outro pode pedir o apoio à família quando há filhos até aos 12 anos. O mesmo é possível para as famílias com filhos ou dependentes com deficiência ou doença crónica (até agora era só nos casos em que há deficiência comprovada até 60 por cento)

As alterações aprovadas pelos deputados também implicam o reforço aos pais que sejam trabalhadores independentes, passando o apoio a ter por base a totalidade da incidência contributiva relativa ao primeiro trimestre de 2020 (portanto, pré-pandemia). O teto máximo do apoio também sobe.