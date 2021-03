Portugal regista mais 10 mortes e 365 casos por Covid-19

A taxa de incidência em Portugal e ilhas é de 75,7 casos de infeção por 100 mil habitantes. No Continente é de 66,8 casos.

O índice de contágio R(t) em Portugal está em 0,93, adiantam as autoridades de saúde. Em território continental o R(t) mantém-se agora em 0,92. Os valores têm permanecido estáveis nos últimos dias.

Desde a chegada da pandemia, em março do ano passado, Portugal tem confirmados 16.837 mortes e mais de 820 mil casos. Há mais 384 recuperados nas últimos 24 horas, num total de mais de 775 mil desde o início da pandemia.

As autoridades de saúde têm em vigilância 15.602 contactos, mais 198 relativamente ao dia anterior, alterando pelo quarto dia a tendência decrescente que se verificava desde 30 de janeiro.

De acordo com os mais recentes dados da DGS, Portugal tem atualmente 1.599.599 pessoas vacinadas contra a covid-19: 1.130.258 com a primeira dose e 469.341 com a segunda dose.

A maior parte dos mortos das últimas 24 horas ocorreram entre pessoas com mais de 80 anos (seis), houve dois óbitos na faixa entre os 70 e os 79 anos, e uma morte entre os 50 e os 59 anos e outra enre os 60 e os 69.

Numa análise por regiões, Lisboa e Vale do Tejo confirma seis mortes e 107 (30% do total) novos casos de Covid-19. O Norte tem 112 infeções (30%) e três mortes, e o Centro não registou óbitos e 41 novos casos (11%).



O Algarve registou mais 40 casos (10%), mas sem contabilizar mortos. Já quanto ao Alentejo (4%) há 15 novos casos e uma morte, a Madeira 43 casos e os Açores sete infeções.



EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE CASOS E ÓBITOS POR REGIÃO