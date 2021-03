Mau tempo provoca apagão em toda a ilha da Madeira, inundações e sete desalojados

"O presidente madeirense confirmou ainda cerca de uma centena de ocorrências, que provocou alguns desalojados, mas sem danos pessoais a lamentar", refere a mensagem do governo madeirense.

Nas redes sociais, há vídeos de garagens e parques de estacionamento inundados, com carros a desaparecer na água. A TVI também adianta que as autoridades cortaram estradas, que se encontram intransitáveis devido à chuva.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) passou temporariamente o aviso na ilha da Madeira para vermelho até às 21h00 de domingo devido ao agravamento do mau tempo, mas durante a noite voltou a dar um alerta laranja.

Ficaram desalojadas sete pessoas, das quais seis foram alojadas temporariamente na Pousada da Juventude do Funchal e uma ficou com um familiar. Segundo Miguel Silva Gouveia, os desalojados estavam em "duas moradias que ficaram sem condições de habitabilidade e sem condições de segurança para a sua permanência."

À Renascença , o comandante dos Bombeiros Sapadores do Funchal, José Minas, também salientou o elevado volume de ocorrências, mas que apesar do muito trabalho que ainda há pela frente, não há casos graves ou danos humanos.

"Neste momento, a fase mais complicada de precipitação, entre 19h30 e as 21h00, está passada", disse o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, em entrevista à SIC.

Em alguns pontos no Funchal, também foi registada queda de granizo.

O Jornal da Madeira noticiou que alguns voos com destino ao Funchal foram desviados para o Porto Santo, com o mau tempo a dificultar a aterragem no Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo.