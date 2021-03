Mau tempo: Novo apagão na Madeira e Governo pede à população para ficar em casa este domingo

A Presidência do executivo regional indicou que Miguel Albuquerque visitou o Serviço Regional de Proteção Civil, na noite de sábado, para se inteirar das operações de socorro, relacionadas na maioria com inundações.

Entretanto, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) anuncia que a Madeira está hoje sob aviso laranja do até às 12h00, com condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros, por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada.

O mau tempo na Madeira começou na noite de ontem, e logo causou um apagão que deixou toda a ilha da Madeira sem luz. A chuva forte que se fez sentir desde a manhã provocou inundações um pouco por toda a ilha. No Funchal, duas famílias, no total de sete pessoas, foram realojadas devido à falta de condições de habitabilidade de duas casas inundadas.

No sábado à noite a ilha foi afetada com um apagão, e esta manhã houve um novo corte de energia às 7h00. O Governo Regional da Madeira emitiu um comunicado em que justifica a situação com "as diversas e intensas descargas eléctricas que se voltaram a registar". Entretanto, a eletricidade vai sendo reposta aos poucos.

"Peço-vos que, a manterem-se as previsões de mau tempo neste domingo, se mantenham em casa, em segurança. Por si e pelos outros", escreve o presidente do Governo regional. .

Com exceção do aviso meteorológico amarelo para Porto Santo, devido a risco de trovoada até as 12h00 e de aguaceiros até às 15h00, por vezes fortes, o resto do arquipélago está hoje sob aviso laranja do IPMA até as 12h00, devido a chuva e trovoada, um nível de alerta acima do amarelo, e às 15h00 todo o arquipélago regressa a aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros fortes e trovoada.

A costa sul e regiões montanhosas da ilha da Madeira estiveram no sábado sob aviso vermelho, prevendo na altura o IMPA que este aviso, o mais grave na escala do instituto, se mantivesse até as 12:00 de hoje, mas desde as 6:30 de hoje o aviso desceu para laranja, até as 12h00, e a partir dessa hora e até às 21h00 desce para aviso amarelo devido aos aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada.

Aguaceiros fortes e queda granizo, acompanhados de trovoada, provocaram no sábado a necessidade de realojamento de duas famílias, num total de sete pessoas, no concelho do Funchal, "devido à falta de condições de habitabilidade de duas casas inundadas", anunciou a Câmara Municipal do Funchal em comunicado.

A rotura de uma conduta motivou também, no sábado, o encerramento de uma estrada no Funchal e o corte no fornecimento de água potável numa área da freguesia de São Gonçalo, uma das dez que compõem este concelho.

As más condições meteorológicas afetaram também a operação no Aeroporto Internacional da Madeira, com dois voos oriundos do Porto a divergir para Porto Santo.

O Serviço Regional de Proteção Civil emitiu um alerta à população apelando a "evitar ao máximo" circular na via pública e atenção à formação de lençóis de água e inundações.

[notícia atualizada às 10h00]